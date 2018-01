Fotos: Arquivo Pessoal

Depois de ler no Viagem uma reportagem sobre o Parque Nacional Torres del Paine, o leitor Carlos Marcondes decidiu fazer o trekking conhecido como “circuito zero” (parque completo). Ele diz ter ficado incrédulo com a paisagem da Base Torres (primeira foto), “uma das mais espetaculares do planeta”. Carlos caminhou durante nove dias e conta que não conteve as lágrimas diante dos belos cenários. “Foi a melhor experiência da minha vida.”