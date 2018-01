Paladar + Viagem

Leitora assídua do Paladar, Margareth Magalhães aproveitou sua viagem a Londres no fim do ano passado para fazer uma seleção dos locais indicados pelo suplemento e conferir, in loco, os sabores tão bem falados no caderno.

“Esta é uma das lojas de queijos mais antigas e famosas da cidade, fica perto da Piccadilly Circus. Ela foi citada em uma das reportagens de 24 de junho de 2010. Na foto, eu e minha filha Mariana”, conta.

“Em Covent Garden fica a Hope and Greenwood, uma loja-fábrica que comercializa balas artesanais com receitas antigas e em embalgens retrô. Deliciosas!”