Para esquiar em Mammoth Lakes

Com uma das mais longas temporadas de inverno dos Estados Unidos, Mammoth Lakes aguarda amantes do esqui e snowboard com neve fofinha e de qualidade até meados de junho. Iniciantes nos esportes de inverno podem ensaiar os primeiros deslizes com o auxílio de instrutores – escolas não faltam por lá. Uma opção para tornar tudo ainda mais fácil é procurar professores brasileiros que ensinam os truques do esqui em Mammoth há algum tempo: veja informações no site MammothBrasil.

Confira pacotes que levam até lá e planeje sua visita à estação californiana. Primeiro, opções das operadoras parceiras do programa American Airlines SkiClub – preços por pessoa, com aéreo e hospedagem em quarto duplo:

US$ 1.709: 7 noites no Mammoth Inn, com aluguel de carro. Na Snow Operadora

US$ 2.069: 7 noites no Mammoth Mountain Inn, com 6 dias de esqui-pass e 7 dias de aluguel de carro. Na Soul Traveler

US$ 2.169: 7 noites no Mammoth Mountain Inn, com 6 dias de esqui-pass e locação de carro. Na Snowtime

US$ 3.207: 7 noites, com 6 dias de esqui-pass. Na SKI Brasil

US$ 3.521: 7 noites, com uma semana de aluguel de carro 4×4 e 6 dias de esqui-pass. Na Maktour

E aqui, pacotes das demais operadoras turísticas, também com valores por pessoa, com aéreo e hospedagem em quarto duplo:

US$ 1.399: 5 noites no Wildwood Inn. No Submarino Viagens

US$ 1.511: 5 noites no Sierra Nevada Lodge, com café. Na Americanas Viagens

US$ 1.517: 5 noites no Shilo Inn, com café. No Shoptime Viagens

US$ 2.598: 7 noites no Mammoth Mountain Inn, com transfer na chegada e saída. Na Natural Mar

US$ 4.155: 7 noites no Mammoth Mountain Inn, com 6 dias de esqui-pass, uma semana de locação de carro 4×4. Na Tereza Ferrari