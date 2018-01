Veja sugestões de pacotes para ir a Chicago. A cidade de Barack Obama e Al Capone é tema de reportagem de capa do Viagem de hoje.

US$ 890: aéreo SP-Chicago-SP, 6 noites e café da manhã. Submarino Viagens, 4003-9888.

US$ 1.354: aéreo SP-Chicago-SP, 5 noites de hospedagem, transfer aeroporto-hotel-aeroporto e seguro. Da MMT Gapnet, à venda da Giampá, (11) 4111-4015.

US$ 1.468: bilhete aéreo SP-Chicago-SP, 3 noites de hospedagem, transfers de chegada e saída e seguro. Beeline, (11) 3373-9200.

US$ 1.487: aéreo SP-Chicago-SP, 5 noites de hospedagem e seguro. Até 10 de dezembro. Na Top Brasil Turismo, (11) 3926-8000.

US$ 1.558: bilhete aéreo SP-Chicago-SP, 5 noites de hospedagem e seguro. Da New Line, 0800-600-2524

US$ 1.575: bilhete aéreo SP-Chicago-SP, 3 noites, seguro e traslados aeroporto-hotel-aeroporto. Até 10 de dezembro Da Sem Fronteiras, (11) 2091-3595.

US$ 1.894: aéreo SP-Chicago-SP, 5 noites com café, transfers de chegada e saída, seguro e 1 passeio. Natural Mar, (11) 3256-7492

US$ 2.609: bilhete SP-Chicago-SP, 3 noites de hospedagem, transfers de chegada e saída. Tereza Ferrari, (11) 3021-1699

US$ 2.549: aéreo SP-Chicago-SP e 4 noites de hospedagem. Com a Selections, (11) 2196-9392