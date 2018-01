Confira sugestões de pacotes para ir a Extremadura. Alguns roteiros também incluem outras regiões da Espanha e Portugal. Preços por pessoa em quarto duplo.

US$ 2.110: são 8 noites entre Lisboa, Cáceres, Trujillo, Madri e outras cidades espanholas. Com aéreo e café. Giampá Turismo, 4111-4015.

US$ 2.197: são 6 noites entre Lisboa, Madri e Mérida. Inclui aéreo e café. Friends in the World, (11) 3894-9403

US$ 2.558: são10 noites entre Madri, Cuenca, Toledo, Cáceres, Sevilha, Granada e Córdoba. Inclui passagem aérea, hospedagem com café e aluguel de carro. ADVtour, (11) 2167-0633.

US$ 2.690: são 8 noites na Espanha, passando por cidades como Madri, Mérida e Trujillo. Com aéreo, café e passeios. Tereza Ferrari, (11) 3021-1699.

US$ 2.759,20: 9 noites entre Mérida, Cáceres, Badajoz, Trujillo e Plasencia. Com aéreo, café e passes de trem. Na CI, (11) 3677-3600.

US$ 3.265: aéreo, hospedagem com café, 3 jantares e 2 almoços. São 14 noites entre Madri, Trujillo, Lisboa, Cáceres, Córdoba, Sevilha, Ronda, Granada, Valência, Barcelona e Zaragoza. MK Travel Operadora, (11) 3052-3727.

€ 3.200: são 10 noites passando por Mérida, Cáceres, Badajoz, Trujillo e Plasencia. Com aéreo, café da manhã e passeios. Agaxtur, (11) 3067-0900.

€ 752: são 6 noites entre Lisboa e Madrid, com passeios por Sintra, Cascais, Estoril e Mérida. Inclui café. O bilhete aéreo custa a partir de US$ 1.133. Na TT Operadora, (11) 5094-9494.