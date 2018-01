Para passar frio com estilo

A neve até já tinha dado o ar da graça em alguns lugares. Mas agora é oficial: nesta semana, a temporada de esqui será oficialmente declarada aberta em boa parte das estações dos Estados Unidos.

Vail e Park City, mais apressadas, abriram os trabalhos na sexta-feira. Mas, em ambos os casos, a neve ainda é insuficiente para oferecer diversão para valer. Apenas algumas áreas (a maior parte delas, voltada aos iniciantes) estão liberadas para esqui e snowboard. Para conferir como estão as pistas, os sites de Vail e Park City têm câmeras com imagens em tempo real.

Aparentemente, Aspen-Snowmass começará a temporada nesta quinta-feira (Dia de Ação de Graças) com condições melhores de neve. Hoje houve alguma precipitação e a previsão para os próximos dias é de mais neve. Talvez não seja o suficiente para satisfazer aos experts que adoram as pistas fofinhas, mas ao menos dá para (com o perdão do trocadilho) começar a aquecer os esquis.

Telluride também vai aproveitar o feriadão no país para declarar abertas suas pistas. Ao que tudo indica, é a que apresenta melhores condições para os esquiadores no momento. A dica para quem planeja viajar para lá é dar uma olhada no Blog do Dave, o CEO do resort. Esta semana, por exemplo, ele conta que foi pessoalmente checar as condições das pistas em um snowmobile. A resposta? A imagem abaixo já dá uma ideia de que esta temporada promete.