A ânsia por conhecer cada pedacinho do mundo pode parecer, às vezes, exagerada. Mas o que fazer se uma das coisas mais prazerosas da vida é fugir da rotina e ir se encontrar com o novo?

Pra vocês, um vídeo animador, do Mochilão sem Fronteiras. A trilha do U2 e o barulhinho do mar ao fundo dão um toque especial:

E se olharmos para trás e juntarmos todas nossas memórias o que teremos se não a descrição de uma perfeita viagem?