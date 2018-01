Para se proteger da chuva do jeito que a rainha faz

Bruna Tiussu

Já que sua terra é das mais chuvosas, a rainha Elizabeth teve de se adequar. Tratou de encontrar um guarda-chuva hi-tech que garante sua classe e pose mesmo nos dias de fortes tempestades. O eleito favorito da majestade é o modelo birdcage (gaiola, em português) da Fulton – marca oficial da família real britânica -, que há anos passou a ser seu companheiro fiel sempre que o tempo ameaça fechar.

Redondo e transparente, é grande o suficiente para que a rainha se proteja da chuva – considerando ainda que seu modelito inclua o tradicional chapéu – e permaneça visível para o público enxergar seu rosto. Vaidosa, costuma ainda encomendar os guarda-chuvas combinando com a cor do seu look: eles contam com uma faixa colorida na base.

[galeria id=4266]

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O produto, que custa a partir de 18 libras no site da empresa, é composto por dez hastes (os demais contam com apenas oito), feitas com alumínio e fibra de vidro que garantem maior resistência. Dizem que suporta ventos de até 60 quilômetros por hora sem dobrar a estrutura.

Talvez por isso os ingleses tenham entrado na onda da sua majestade: em dias chuvosos, lá estão os tais guarda-chuvas formato gaiola e transparentes espalhados pelas ruas das cidades inglesas. Agora, se foram mesmo os legítimos Fulton que conquistaram o Reino Unido, não há como comprovar. Garantir um guarda-chuva como o da rainha (ao menos na aparência) é fácil, fácil. Qualquer lojinha de souvenirs oferece opções similares pela metade do preço, a partir de 9 libras.

[galeria id=4267]