Para ver as joias de Limousin

As mais finas porcelanas, esmaltes tradicionais e modernos, castelos, muita área verde e restaurantes estrelados. Quer ver tudo isso pessoalmente na região francesa de Limousin? Confira abaixo opções de pacotes que levam até lá – todos com aéreo, hospedagem em quarto duplo e preço por pessoa.

US$ 2.880: 6 noites, com transfer, aéreo também entre Paris e Brive-la-Gaillarde, aluguel de carro por uma semana, 3 noites no Castelo de Lissac e 3 noites no Mercure Royal, no centro histórico de Limoges, ambos com café. Na Biarritz

US$ 3.150: 4 noites em Limoges, no La Chapelle Saint Martin, com city tour. Na Tereza Ferrari

US$ 3.929: 10noites (Bordeaux, Saint Emilion, Brive-la-Gaillarde, Sarlat, Vale do Dordogne, Limoges, Paris), com translado, café da manhã e tours em cada cidade. Na Bon Voyage