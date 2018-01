Paris inaugura versão motorizada do Vélib

Logo do projeto. Fotos: Charles Platiau/Reuters

Felipe Mortara

Depois do sucesso do Vélib, o sistema de aluguel de bicicletas que a prefeitura de Paris instalou em 2007, agora é a vez de o governo local testar o Autolib. A iniciativa de €235 milhões vai colocar carros elétricos, batizados de Bluecars apesar de serem cinzas, de uso coletivo à disposição de moradores e turistas.

O lançamento teve início na semana passada com a o lançamento de 66 veículos elétricos especialmente desenvolvidos, assim como 33 estações de aluguel e recarga espalhadas pela Cidade Luz. A meta é expandir a 3 mil carros e mais de mil estações até o final de 2012.

Para se cadastrar, o usuário precisa ter carteira de habilitação válida em território francês – Carteira Internacional de Habilitação é aceita – e fazer uma assinatura diária, mensal ou anual, que varia de €10 a €144. Daí então, o motorista temporário paga entre €4 e €8 para rodar, de acordo com a distância percorrida.

Bluecar sendo recarregado.



Os veículos têm espaço para 4 pessoas e foram desenvolvidos após longos – e caros – estudos para não complicar o trânsito, a poluição e o problema de áreas para estacionar. Já que a maior parte dos parisienses não possui carro, a idéia é continuar mantendo a cidade na vanguarda dos transportes verdes.

O crescimento previsto no número de veículos é proporcional ao que foi registrado com as bikes, que começaram com pouco mais de 7 mil e hoje somam mais de 20 mil em 1,2 mil estações. E você, o que acha da iniciativa? Será que daria certo em grandes cidades brasileiras?