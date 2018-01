Passo a passo para emitir seu passaporte

Por Luciano Bottini, Luísa Melo, Luiza Vieira, Márcio Dolzan, Mateus Coutinho e Mônica Reolom

Você escolhe o destino: as clássicas capitais da Europa, um combinado entre Orlando e Miami, quem sabe um tour por países vizinhos da América do Sul… Depois, chega a parte burocrática – e trabalhosa – de providenciar os documentos necessários em tempo para o embarque das férias.

Para ajudá-lo a se organizar nesta etapa do planejamento da viagem, aí vai um guia básico com tudo que você precisa saber para não passar sufoco na hora de tirar o mais importante documento do viajante, o passaporte:

O primeiro passo para a emissão do documento é fazer a solicitação no site da Polícia Federal. Ali, preencha o formulário e, depois, pague a taxa de R$ 156,07 em qualquer banco. Na sequência, você terá que agendar uma data, também via internet, para comparecer a um dos postos de atendimento da PF – escolha o de sua preferência. E, na data, vá ao posto munido do comprovante de pagamento da taxa, o protocolo da solicitação impresso e os documentos exigidos em original: carteira de identidade, CPF, título de eleitor e comprovantes da última eleição, documento que comprove quitação com serviço militar obrigatório, certificado de naturalização (para os naturalizados), e passaporte anterior, caso tenha.

A foto é tirada no momento do atendimento. No caso de menores de 18 anos, será exigida uma autorização dos pais ou do responsável legal, e o menor deve estar presente no momento do requerimento do passaporte.

Após a entrega da documentação e coleta da identificação biométrica, também no posto da PF, o prazo de entrega do passaporte é de até 6 dias úteis – o prazo é igual em todo o território nacional. Caso seja necessária a emissão do documento em prazo inferior a esse, há como solicitar um passaporte de emergência. O motivo da urgência, porém, deve se enquadrar em determinadas regras, e a taxa de emissão é maior. Nesses casos, o documento é entregue em até 24 horas.

Agendamento. Também é preciso prestar atenção à fila de espera para o agendamento nos postos da PF. Por ser feita de acordo com a estrutura de cada unidade, o tempo varia entre os locais. No mês passado, de acordo com a assessoria de imprensa do órgão, 75% das unidades estavam agendando com prazo médio de oito dias. Em alguns locais, contudo, a espera poderia chegar a um mês.

Na Grande São Paulo, o prazo estava variando de oito a quinze dias. A exceção era nos dois maiores postos emissores – a Superintendência Regional da PF, na Lapa, e no Shopping Light, no Centro – onde era possível agendar para o dia seguinte.

Importante: vários países exigem que o passaporte do viajante tenha no mínimo seis meses de validade. Portanto, não espere o vencimento do seu documento para solicitar um novo.