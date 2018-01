Patins acrobático da Torre Eiffel

O principal ponto turístico de Paris foi palco de um novo recorde esportivo. O franco- argelino Taig Khris escolheu a Torre Eiffel para ser o local de onde saltaria em queda livre de patins com o objetivo de bater a marca dos 8,53 metros do americano Danny Way.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No sábado, o atleta pulou de uma plataforma localizada no primeiro andar da torre, a 40 metros de altura. Desceu em queda livre 12,5 metros – garantindo, assim, seu lugar no livro dos recordes – até alcançar uma rampa de 25 metros. Lá no final, um airbag gigante amorteceu o impacto do patinador, que atingiu uma velocidade de aproximadamente 90 km/h.