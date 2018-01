Pelo mundo, exposições sobre a realeza

O casamento do príncipe William com Kate Middleton inspirou espaços pelo mundo todo a criarem exposições sobre a família real britânica.

Um shopping em Kwun Tong, Kowloon, na área continental de Hong Kong (antiga colônia inglesa), gastou cerca de US$ 20 mil numa exposição com direito até a uma sósia (de olhos puxados) de Kate Middleton. Além de ver, quem visitar o local até o dia 5 de maio também poderá comprar os souvenirs oficiais do casamento mais badalado dos últimos tempos.

Outra ex-colônia, a Índia também foi palco de uma exposição na cidade de Chennai, onde a biblioteca do British Council reuniu pratos, xícaras e outros objetos decorados com a foto do mais novo casal da realeza britânica.

Os Estados Unidos também não ficaram de fora. A exposição Diana – A Celebration (www.dianaexhibition.com), traz a Kansas City objetos que pertenceram à princesa, como joias, roupas e até o vestido usado por ela no casamento com o príncipe Charles. A exposição permanece na cidade até dezembro.

Já em Tóquio, um shopping abusou da criatividade e trouxe malas criadas especialmente para a realeza na exposição Globe-Trotter – incluindo a usada pela rainha Elizabeth em sua lua de mel.