Pelo mundo, um roteiro de acrobacias e diversões nas alturas

Voar sempre encantou o Homem e há muito tempo se sonhou em dominar os ares. Com o advento do avião, no início do século passado, o ser humano passou a não apenas voar, mas a fazer estripolias nas alturas. Pelo mundo, a cada ano, os shows aéreos reúnem uma multidão de fanáticos que passam um ou vários dias em aeroportos e aeroclubes distantes para poder ficar perto e ver de perto super máquinas de todas as épocas decolarem.

O verão no Hemisfério Norte é um prato cheio para os aeromaníacos. Tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, dezenas de eventos (veja uma lista neste site) conseguem juntar apaixonados e possantes aeronaves para dias de acrobacia e contemplação. Na semana passada terminou o maior festival do gênero, no mundo, em Oshkosh, no Estado americano de Wisconsin. Dezenas de milhares de pessoas compareceram – muitos com seus próprios aviões – para prestigiar exibições de esquadrilhas militares e civis.

No entanto, não se preocupe, pois até setembro ainda dá tempo de encontrar uma opção cheia de adrenalina.Este final de semana, em Chicago, o Chicago Air & Water Show traz apresentações gratuitas de aviões, helicópteros e paraquedistas, além de lanchas e esqui aquático, em North Avenue Beach. Já na Califórnia, o Wings Over Camarillo,

Na Inglaterra, um dos maiores eventos da Europa, o Duxford Air Show, nos dias 7 e 8 de setembro, deve satisfazer aos amantes da aviação. No programa, voos de esquadrilhas da Royal Air Force e simulações de combate com aeronaves originais da Segunda Guerra Mundial.

Reunimos uma galeria de imagens de eventos que já começaram e de outros que ainda vão ocorrer, para você se inspirar e se programar. Ah, e cuidado com o torcicolo de tanto olhar para cima.

