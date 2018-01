Festa nas ladeiras de Olinda – Foto: Turismo Pernambuco

VOCÊ VAI CAIR NA FESTA

Naná Vasconcelos estará à frente de 12 nações de maracatu no cortejo que abre o carnaval do Recife este ano, na sexta-feira, 28 de fevereiro, às 18 horas. Eles seguem da Rua da Moeda ao Marco Zero, o principal dos 63 palcos da folia na capital pernambucana. Por ali passarão Nação Zumbi, Otto, Gilberto Gil, Lenine, Alceu Valença, Elba Ramalho, Jorge Aragão, Gaby Amarantos e Antônio Nóbrega – o homenageado do ano –, entre outros artistas. Em memória a Reginaldo Rossi, morto no fim de 2013, haverá um tributo em que grandes sucessos do cantor serão entoados ao ritmo do frevo. Pelo primeiro ano, o Marco Zero terá um camarote VIP dentro do Armazém 12 – os ingressos custam R$ 180 (mulheres) e R$ 200 (homens), com open bar. Já o Galo da Madrugada vai render homenagens a Ariano Suassuna. Serão quatro carros alegóricos inspirados em obras do escritor, como Auto da Compadecida e A Pedra do Reino. Mais: www.programacaocarnavalrecife.com.br. Na vizinha Olinda, as prévias carnavalescas já estão a pleno vapor. Blocos e troças dão as caras às ladeiras da cidadela desde o fim de semana passado. Informações: carnaval.olinda.pe.gov.br.

Pousada Villa Boa Vista – Cinco noites custam desde R$ 2.033 em acomodação dupla, com café da manhã (reforçado no dia do Galo da Madrugada). Fica no bairro Boa Vista, no Recife.

Best Western Manibu – As diárias custam a partir de R$ 400 em apartamento duplo para permanência mínima de quatro noites, com café da manhã incluído. Cortesia para uma criança de até 6 anos no quarto dos pais. Fica em Boa Viagem.

Hotel Casa Blanca – Cinco noites a partir de R$ 2.549 em quarto duplo, com meia pensão. Oferece traslados para os festejos em Olinda e no Recife Antigo. Fica em Paulista, na Praia de Pau Amarelo.

Hotel Jangadeiro – Quatro noites custam a partir de R$ 1.936 em apartamento duplo, com café da manhã. Fica em Boa Viagem.

Beach Class Suites – Diárias por a partir de R$ 605 em apartamento duplo, com café da manhã e Wi-Fi. Fica em frente ao Terceiro Jardim, na Praia de Boa Viagem.

Cult Hotel – Diárias desde R$ 214,50 em apartamento duplo, com café da manhã. Fica em Boa Viagem.

Pousada dos Quatro Cantos – Cinco noites saem por a partir de R$ 4.400 em quarto duplo, com café da manhã. Inclui ainda acesso ao camarote VIP da pousada, com open bar, bufê de petiscos, DJs e atrações musicais.

COMO UMA ONDA

Nem é preciso ir muito longe para se salvar da euforia que toma conta dos foliões. O litoral pernambucano tem redutos para quem planeja descansar durante o reinado de Momo.

[galeria id=9284]

Nannai Resort & Spa – Na Praia de Muro Alto, em Ipojuca, a 54 quilômetros do Recife e a 9 quilômetros de Porto de Galinhas. Sete noites saem por a partir de R$ 8.365 em apartamento duplo, com café da manhã e jantar – bebidas à parte.

Praia dos Carneiros – Quatro noites em apartamento duplo, com café da manhã, saem por a partir de R$ 4 mil. Oferece passeios de catamarã, mergulho, kitesurfe e wakeboard – alguns serviços são pagos à parte. Em Tamandaré, a cerca de 100 quilômetros do Recife, litoral sul de Pernambuco.

Tabapitanga – Cinco noites saem por a partir de R$ 3.200 em chalé para duas pessoas, com café da manhã – adicional de R$ 55 por dia para quem optar por meia pensão. Fica de frente para o mar, no Pontal do Cupe, a 5,5 quilômetros do centrinho de Porto de Galinhas. Acomodações têm varanda e redes.

Summerville Beach Resort – As diárias saem por a partir de R$ 1.060 para duas pessoas, com meia pensão – cortesia para duas crianças de até 12 anos hospedadas no mesmo quarto dos pais. A permanência mínima para o período de carnaval é de cinco noites. Fica na Praia de Muro Alto, em Porto de Galinhas, e tem piscina, quadras esportivas e kid’s club.

Fernando de Noronha – Uma boa ideia é buscar refúgio no arquipélago mais invejado da costa brasileira. Praias de beleza idílica e muito sossego estão garantidos na ilha pernambucana. O pacote de sete noites custa a partir de R$ 3.464 por pessoa na FreeWay e de R$ 4.045 na Pisa Trekking.