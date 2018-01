Perto do fundo do mar

É verdade que o Okinawa Churaumi Aquarium, no norte do Japão, perde para o Georgia Aquarium, em Atlanta, na briga pelo posto de maior aquário do mundo. Mesmo assim, ele merece um espacinho no Guinness Book por abrigar um dos mais impressionantes tanques de acrílico, o Kuroshio Sea. Só o volume dele é de 7.500 m³, suas medidas são 8,2 m x 22,5 m e a espessura do acrílico é de 60 cm.

Dez minutos contemplando esse imenso tanque é suficiente para se encantar com as centenas de espécies de peixes, corais e tubarões que desfilam por ali. E perceber como é grande o poder de relaxamento do local.

Quer testar? Aperte o play e veja o vídeo: