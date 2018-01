Petra celebra os 200 anos de sua descoberta

É tempo de festa na chamada Cidade Rosa. Do dia 20 ao 22, o festival Celebration of Petra vai tomar conta da cidade mais famosa da Jordânia, que está comemorando os 200 anos de sua descoberta – escavada no século 3.º a.C. pelos nabateus, povo árabe nômade, Petra foi descoberta pelo explorador suíço Johann Ludwig Burckhardt e transformada em Parque Arqueológico para ser devidamente preservada.

Também considerada uma das 7 Maravilhas do Mundo, Petra recebe seus visitantes pelo Siq, um estreito com mais de 1 quilômetro de comprimento e ladeado por imponentes paredes com 80 metros de altura, esculpidas pela ação do tempo, vento e água. Cenário que encanta e, ao mesmo tempo, comprova a atmosfera mítica do destino. Uma das atrações máximas é vista exatamente quando o Siq chega ao fim: o Al-Khazneh (ou ‘tesouro’) é uma gigantesca fachada de 30 metros de largura e 43 metros de altura esculpida na rocha.

