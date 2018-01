Pets a bordo

Da Redação:

A inaguração da companhia aérea Pet Airways lança um novo conceito de voar. Dedicada única e exclusivamente ao transporte aéreo nacional de animais de estimação, a empresa investe em luxo e conforto para os pets. Adeus compartimentos apertados e pouco arejados. Na companhia, que já conta com 20 aeronaves, os animais são tratados como hóspedes cinco estrelas. As passagens custam a partir de US$149 para rotas que ligam Nova York, Chicago, Denver, Washington e LA

” Achei very interesting a criação de uma companhia aérea para pets. Seus donos, I presume, devem viajar dentro de caixas especiais no porão das aeronaves. Am I right?

A idéia é, in fact, inovadora, embora, eu ainda não tenha entendido sua real serventia. Será que há mastins voltando para Nápoli? Ou Lulus buscando sua

origem na Pomerânia? Servirão as aeronaves para viagens de lazer ou de negócios? Minha fidelíssima cadela Trashie — uma raposa das estepes siberianas —, não vê a menor graça em viajar sem a minha companhia. É verdade que sou eu que forneço o seu single malt de cada dia, o que, of course, me torna muito mais atraente. O que servirão as aeromoças

dessa Pet Airways? Barrinhas de carne moída? Well, tenho que pensar um

pouco mais a respeito. Se o prezado leitor tiver comentários sobre o tema, por favor não hesite em escrever.”