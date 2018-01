PF estende horário para emitir passaportes

A Polícia Federal em São Paulo anunciou há pouco que vai ampliar o horário de atendimento para a emissão de passaportes na sede da superintendência, no bairro da Lapa. Antes feito das 8 às 18 horas, o atendimento será ampliado para o período das 7 às 19 horas. O funcionamento do posto do Shopping ABC também foi estendido nos próximos seis sábados e será feito das 10 às 20 horas.

O horário estendido já teve consequência na página de agendamento no site da Polícia Federal. Na Lapa, que não tinha vagas disponíveis até semana passada, surgiram vagas a partir de 1º de junho. E a tentativa de agendamento feita nesta quinta-feira para o posto do Shopping ABC, em Santo André, mostrou vaga para amanhã.