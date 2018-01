Pianista Guiomar Novaes ganha semana de homenagens em sua cidade natal

Uma maratona musical, com representantes de estilos variados, da MPB, passando pelo jazz até o clássico, para preservar a memória e o legado de uma das maiores instrumentistas brasileiras de todos os tempos. Este é um breve resumo da Semana Guiomar Novaes (1895 – 1979), que chega à sua 36ª edição reunindo artistas em torno da boa música para relembrar a importância da maior pianista brasileira, na cidade onde nasceu, São João da Boa Vista, a 215 quilômetros de São Paulo.

Desde hoje até dia 22 de setembro, está prevista, sempre no Theatro Municipal da cidade (de segunda a sexta às 20h30, sábados às 21h e domingos às 18h), uma programação permeada pelo piano, em espetáculos que vão do clássico ao popular. A comemoração é marcada pela qualidade e variedade de linguagens, com teatro, contação de histórias e exposições.

No domingo (15), Mônica Salmaso se apresenta ao lado do pianista e maestro Nelson Ayres e do flautista e saxofonista Teco Cardoso, em um passeio pelo cancioneiro popular, no premiado show “Alma Lírica Brasileira”.

O concerto de abertura, no sábado (14.09), 20h30, com direção de Cleber Papa e participação de nomes como o barítono Sebastião Teixeira, enaltece obras que de alguma maneira marcaram a vida da pianista.

Indo além da música, a Cia Paraladosanjos sobe ao palco com “O Imprevisível Circo da Lua”, espetáculo inspirado no universo de Tim Burton e nas criações do ilusionista e cineasta francês George Méliès, segunda-feira (16.09).

Sob a regência de Agenor Ribeiro Netto a Jazz Sinfônica de São João da Boa Vista faz uma viagem pelo tempo e estilos, com repertório que vai de “Nessun Dorma”, de Giacomo Puccini, a “Balada para um Loco”, de Astor Piazzola, e “We are the Champions”, de Freddie Mercury. A apresentação, na quarta (18.09), tem a participação do coral Elohin, também da cidade, e dos cantores Bruna Amaral e Irailton Cunha.

Luíza Possi encerra a semana com o show “Voz e Piano”, ao lado do músico Ivan Teixeira, domingo (22.09). O repertório é baseado em alguns sucessos da carreira, como “Tudo Certo”, “Eu Espero” e “Folhetim”, além de canções como “I Belive I Can Fly”, “Calling You” e “Miss Celie`s Blues”.

A programação completa pode ser encontrada neste site.