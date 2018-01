Pilotar a 300 km/h é possível (sem multas) em tour alemão

Em Stuttgart, próxima parada do Grande Tour de Automóveis, turistas visitarão o museu da Mercedes-Benz.

Marcela Braz, Especial para O Estado

Visitar os principais museus automotivos da Alemanha e ainda ter a oportunidade de dirigir em uma autobahn, a via expressa alemã, onde há trechos em que se pode chegar à velocidade de 300 quilômetros por hora. Este é o roteiro proposto pelo Grand Tour de Automóveis, um pacote turístico que levará brasileiros às cidades de Wolfsburg, Dresden, Stuttgart, Munique e Ingolstadt para visitas a fábricas da BMW, Porsche, Audi e Mercedes-Benz. Todo o roteiro será guiado em português por Mauro Feola, brasileiro que vive na Alemanha desde 2009.

O roteiro começa na capital, Berlim, com visitas ao museu do Checkpoint Charlie e ao belo prédio do Parlamento, o Reichstag, cujo domo envidraçado permite uma vista panorâmica da cidade. Em Wolfsburg estará um dos pontos altos da viagem: a visita à Autostadt, a Cidade do Automóvel, que abriga a linha de produção das marcas do grupo Volkswagen e uma escola de pilotagem.

Em Dresden, o grupo irá a uma fábrica toda de vidro, a Glaeserne Manufaktur, torre circular transparente com lounge e vista para a montagem dos veículos. Em Munique, a atração será o museu da BMW; em Ingolstadt, o da Audi. Em Stuttgart, além das visitas guiadas pelos museus Mercedes-Benz e Porsche, os turistas poderão realizar o sonho de alugar um carro e dirigir pela autobahn.

O pacote é da Venice Turismo (11-3087-4747), tem saída em 19 de março, inclui 11 noites de hospedagem em hotéis quatro ou cinco-estrelas, café da manhã, ingressos, traslados entre as cidades e o preço começa em 2.929 euros. O aéreo é pago à parte.

