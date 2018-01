Pontos turísticos do Rio ganham QR codes

Os atrativos turísticos mais famosos do Rio vão ganhar, ao longo de 2013, painéis esculpidos com QR codes. A novidade, lançada nesta sexta-feira (25) com o primeiro painel instalado no Arpoador, é interessante porque dará acesso rápido a informações e fotos de cada um dos pontos via smartphone ou tablet.

Para traduzir da forma mais simples possível, é como se o calçadão do Arpoador ganhasse um código de barras que funciona como senha. Ao fotografar o tal código (primeiro é preciso baixar um leitor de QR code – há vários disponíveis nas lojas de aplicativos de cada plataforma), as informações são destravadas.

O Mirante do Leblon também já conta com o seu painel, feito de pedra portuguesa. Outros 28 pontos da cidade ganharão os seus, de diversos materiais. Veja quais.

1. Arpoador

2. Leblon

3. Leme

4. São Conrado

5. Barra da Tijuca

6. Corcovado

7. Sambódromo

8. Pão de Açúcar

9. Ipanema

10. Pista Cláudio Coutinho (Urca)

11. Arcos da Lapa

12. Monumento aos Mortos / Aterro do Flamengo

13. Praça Paris

14. Mestre Valentim

15. Praça XV – D Pedro I

16. Drummond

17.Caymmi

18. Bellini

19. Zózimo

20. Gonzagão / Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas

21. Curumim / Lagoa Rodrigo de Freitas

22. Quinta da Boa Vista

23. Vista Chinesa

24. Chafariz em frente ao MAM

25. Chafariz das Três Mulheres

26. Parque Madureira

27. Relógio da Glória

28. Jardim Botânico

29. Praça Tiradentes

30. Obelisco da Rio Branco