A Rússia foi o destino das férias em família de Anna Luiza Ayres da Silva. “Nos surprendeu a arquitetura e a riqueza das igrejas. A dificuldade da comunicação é superada pela amabilidade do povo”, explica. Clicada em Moscou, a foto traz os pais de Anna Luiza posando ao lado de um gigantesco sino. “O Tsar Bell fica dentro das muralhas do Kremlin e se rompeu após um incêndio em 1737. Pesa 200 toneladas e é considerado o maior do mundo.”

