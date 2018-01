Por que você deve ir para…Hiva Oa

Para ver as mais belas fat women do mundo! Todas elas envoltas em

panos coloridos e, believe me, sempre enfeitadas com flores na cabeça, como nas pinturas de Gauguin. By the way, é em Hiva Oa que repousam os restos mortais do pintor francês. E os do belgian singer Jacques Brel, ambos deitados em uma mesma bucólica colina, os olhos vazios postos forever no azul imenso do Pacífico.

Hiva Oa, my friends, é o que se pode chamar de uma ilha no fim do

mundo. Embora pertença à very touristic French Polynesia, está há

quatro horas de vôo do Taiti, de Bora-Bora e das demais ilhas com

overwater bungalows que ali não existem. Digo mais, fellows: quase não se fala o francês nas ilhas Marquesas — que é como se chama o arquipélago onde Hiva Oa repousa, montanhosa e tranqüila.

Ao contrário dos lagoons que enfeitam os demais arquipélagos, essa região é fustigada por ondas fortes que contrastam com a placidez dos

locais. Os homens, que jogam petainque — um estranho tipo de bocha — e as mulheres, rotundas como as de Botero. Você pensa que elas sofrem

com isso? Don’t worry, dear readers. A generosa adiposidade das

marquesinas é muito admirada e desejada por seus varões. Light women, em Hiva Oa, estão condenadas à solidão, como a de minha pobre tia Harriet.

