Por que você deve ir para…Husavik

Well, porque viajantes de verdade são curiosos, por definição e nessa gélida localidade, na costa norte da Islândia — um país tão cheio de

consoantes quanto de geisers — fica um dos mais bizarros museus de que se tem notícia. Escondido sob a inocente fachada de um sobradinho escandinavo repousa o acervo, believe me, do Museu do Falo — e eu vos digo que esse falo não pertence ao verbo falar, mas trata-se do substantivo masculino cujo sinônimo menos deselegante atende pelo nome

de pênis. Quite weird, isn’t it?

Não se apressem em suas conclusões, however. O pequeno museu que

notabilizou Husavik não é dedicado à exposição de falos humanos. Sua

mostra permanente inclui exemplares de membros masculinos estirpados

de grandes mamíferos islandeses, tais como baleias, golfinhos, ursos,

antílopes…em um total de 49 disgusting displays. Saibam os prezados leitores que a insólita exibição esconde nobres propósitos. De acordo com o curador (sim, existe um curador no museu de Husavik) Sigurdur Hjartarson, a mostra permite aos interessados “desenvolver sérios estudos no campo da falologia”, seja lá o que isso quer dizer. Amazing, isn’t it?

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.