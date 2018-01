Por que você deve ir para…Montagu

Para tomar um banho! — indicação que, of course, os descendentes de Carlos Magno vão desprezar. Don’t you agree? As águas desse pequeno balneário na região do Cabo, na África do Sul jamais registram temperaturas inferiores ou superiores a 43,2º C, o que é, indeed, very pleasant. Ainda melhor quando se sabe que no casario simetricamente holandês de Montagu— onde catorze construções são consideradas monumentos nacionais —, será possível degustar,

a preços inacreditáveis, taças e mais taças do pinotage produzido no local, cada vez mais respeitável. Sempre que vou à Montagu, calço minhas botas de hiking e enveredo pelas trilhas rumo à extremidade norte das montanhas Langesberg, que oferecem uma astonishing view desse paraíso africano. Unfortunately, o idioma mais usual nessa área é o africâner. Mas fique tranquilo: qualquer cidadão mais civilizado é, também, capaz de falar uma espécie de inglês. E, ao menos, eles conduzem do lado adequado. O britânico, of course.

