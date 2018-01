A partir de hoje, de modo a justificar a minha crença de que sempre- -existe-um-motivo- para- se -conhecer -algum -lugar- não- importa- onde, vou, as much as possible, nomear-lhes lugares em que estive e razões (ao menos uma) para você exercitar sua curiosidade quando estiver nas imediações.

Por que você deve ir para Mamaia

Aleatoriamente, começo por Mamaia, na Romênia. Diz-se Mumaiá e, para os romenos, é tão popular quanto Nadia Comaneci ou Ilia Nastase. Trata-se, my friends, de uma espécie de Cancún do país de Drácula: uma fieira de belos resorts (entre outros de gosto tão duvidoso quanto banquetear-se de sangue humano) espremida entre as águas do lago Siutghiol e o mar Negro. It’s amazing: de um lado as águas doces e negras da lagoa; de outro as ondas salgadas e azuis do mar Negro, que, as you see, não condiz com o nome. Por que você deve ir? Well: porque é diferente, econômico, ótimo para esportes náuticos. E, claro, para divertir-se com os estranhos modelitos romenos de maiôs e biquinis. Por enquanto, é fria. A partir de meados de maio, however, o sol de Mamaia pode ser causticante.