Por trás da foto – Galápagos

Felipe Mortara

Cliquei sem ver, afinal estava utilizando uma câmera Go Pro sem visor de LCD. Agachei próximo desta iguana, na Ilha de Plaza Sur, em Galápagos. Mentiria se disesse que ela nem piscou, mas juro que não mexeu um milímetro. Plácida e sem medo desta criatura colocando um pedaço de plástico perto de sua cara. Duas ou três tentativas e só fui ver o resultado dali dois dias, quando conectei o aparelho ao computador via cabo USB. A lente grande angular da câmera entregou um resultado distorcido, porém divertido, ao colocar o bicho inteiro e o cacto de quase cinco metros na mesma imagem. E também rendeu o segundo lugar no concurso de fotos do navio M/V Galápagos Legend! Nem eu acreditei na hora, pois a maior parte dos outros 100 passageiros tinham câmeras e lentes profissionais. Não consegui as outras imagens, mas a que ficou em terceiro lugar merecia ter ganho. Era um clique parecido com este, porém mais bonito que a foto vencedora – com caranguejos – e que lembra esta aqui. Mas a sorte estava do meu lado e acabei levando uma camiseta como souvenir para casa. Além da foto e da inigualável experiência por lá, claro.

