Porto Seguro no embalo da festa de São João

O dia de São João, o “santo festeiro”, cai somente na próxima quarta-feira (24), mas em Porto Seguro a comemoração, embalada por trios elétricos e shows gratuitos, já começou neste sábado (20). Nesta terceira edição do evento, serão quatro dias de atrações com nomes populares da música sertaneja.

A chuva até ameaçou atrapalhar a abertura da festa São João Elétrico, mas o público se protegeu da garoa embaixo de uma cobertura de 86 metros montados pela Prefeitura da cidade. A expectativa é reunir 320 mil pessoas nos quatro dias de atrações. Além de Michel Teló, que abriu o palco neste sábado, até terça-feira passarão pelo evento nomes como Leonardo, Aviões do Forró e Daniel.

Além da festa noturna, de dia um dos programas dos turistas é fotografar o tapete de bandeirinhas que enfeitam a cidade. Em 2014, ano de Copa do Mundo, a temática era futebol. Neste ano, não há um tema específico, mas as cerca de 2,5 milhões de bandeirinhas deixam a cidade mais colorida e tornam as principais avenidas de Porto Seguro um atrativo a parte. Confira algumas fotos: