Pousadas em Los Roques

No arquipélago de Los Roques, no Caribe venezuelano, as pousadas são aconchegantes e acolhedoras. Há cerca de 60 estabelecimentos, concentrados em Gran Roque, a ilha principal. O pacote de pensão completa costuma valer a pena – ele inclui também um cooler com lanches, que você vai levar nos passeios pelas ilhotas. Quase todas têm chuveiro frio – mas ar condicionado e Wi-Fi são características comuns a todas elas. Confira algumas opções:



Caracol

O Grupo Caracol conta com duas unidades na ilha. A Casa Caracol, pé na areia, tem quartos ao estilo praia-chique, mas muito compactos. A Villa Caracol, bem maior e com terraço agradável na cobertura, fica no fim da avenida central, longe do burburinho turístico. Ambas têm chuveiro quente e são famosas pela boa comida. Diárias US$ 260 por pessoa, com pensão completa e passeios

La Quigua

Charmosa, tem paredes de alvenaria e piso de cimento queimado. A italiana Giusi Gorini prepara receitas mediterrâneas que conquistam os hóspedes, como o atum grelhado ao soyu e licor Cinzano. Diárias a R$ 150 por pessoa com café da manhã, sem passeios.

La Cigala

Os proprietários, Liana Terevisi e Enrique Ducournav, são bons anfitriões e cuidam de tudo, da organização dos passeios às refeições. Os apartamentos, de pé direito alto, são decorados com tapetes turcos. O terraço na cobertura tem vista para a lagoa de Gran Roque e para o mar. Diárias a US$ 140 por pessoa, com pensão completa, passeios, e outros transfers para Cayo Muerto, Saky Saky, Cayo Vapor e Bajo Fabián.

La Gaviota

De frente para o mar, tem apenas sete quartos em tons clarinhos, equipados com TV de LCD, cama box, ar condicionado split e cofre – prefira os dois no terraço, com vista. Aqui o hóspede pode fazer as refeições nas mesinhas, montadas na areia. Diárias a US$ 225 por pessoa, com pensão completa e passeios.

Rosaleda

A proprietária, Alda, não coloca TV nos quartos porque diz que em Los Roques isso é desnecessário – e com razão. Mas não faltam secador de cabelos e um bom ar condicionado. A pousada conta com um anexo para famílias de até 5 pessoas. Diárias a US$ 120 por pessoa, com pensão completa e sem passeios.

** valores pesquisados para dezembro 2012, alta temporada.