Praia brasileira é eleita a melhor do mundo, diz site

A Baía do Sancho, em Fernando de Noronha, foi eleita a melhor praia do mundo pelos usuários do TripAdvisor.

É o que revela a edição 2014 do prêmio Traveller’s Choice, levantamento anual realizado pelo maior portal de viagens da internet com base na qualidade e na quantidade de opiniões sobre os destinos cadastrados pelos viajantes na ferramenta online. Foram avaliadas 322 praias em 42 países. Veja a lista completa.

A premiação também contempla as 10 melhores praias brasileiras. Confira o resultado na galeria:

[galeria id=10032]