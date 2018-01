Praias, mergulhos e um quê hippie em Taganga

SANTA MARTA

Uns dirão que é uma mistura de destino mochileiro asiático com Ilha Grande, enquanto outros defenderão que tem um quê de Caraíva, na Bahia. Nenhuma dessas referências está completamente errada. E nem certa. Mas, se eu pudesse lhe dar só uma dica, seria: vá esperando pouco de Taganga porque você pode se surpreender.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Chegar sem expectativas à pequena vila a 15 minutos de Santa Marta pode ser o caminho para descobrir ali um lugar com belas praias e bons mergulhos. Recortada por montanhas que sobem pela Serra Nevada, a baía de Taganga faz divisa com o Parque Nacional Tayrona, para onde se pode ir de barco ou a pé. Mais do que um destino em si, é uma boa base para explorar a região. Ah, fique de olho no calendário local e evite feriados, pois a lotação é certeira.

De qualquer forma, estão garantidas lindas trilhas, fotos panorâmicas de mirantes e paisagens inusitadas por conta da vegetação de clima seco e tropical, com cactos no primeiro plano. Também é possível mergulhar e descobrir as belezas submersas. Empresas como a Calipso Dive Center (calipsodivecenter.com.co) saem diariamente, com batismos a US$ 100.

Onde ficar. Muita gente acampa na vila e nas praias (sim, existe um clima meio hippie), mas a pedida é ficar em hostels como La Casa de Felipe (lacasadefelipe.com), com diárias em quarto coletivo desde US$ 14, ou no Divanga (divanga.com), com tarifas a US$ 23. Quem não abre mão de conforto se encontra no Hotel La Ballena Azul (hotelballenaazul.com), com vista para o mar e diárias a partir de US$ 80.

Em restaurantes como o Babaganoush (Carrera 1, 18-22), o menu com entrada, prato principal e sobremesa sai a US$ 15. Prove o filé de peixe ao molho de açafrão. Já o Casita del Mar (Carrera 1, 19-33) serve um farto arroz de polvo a US$ 9. / F.M.