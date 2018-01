Prepare-se para o ano-novo… chinês!

A semana é de preparativos na maior parte dos países asiáticos. Não à toa: trata-se da época mais importante do calendário chinês, o ano-novo. Tempo de reencontrar familiares, amigos e reviver antigas tradições. Ao invés do branco, vermelho e dourado predominam, por atraírem boa sorte.

Este é o ano do Tigre, um dos 12 animais que compõem o horóscopo chinês. Segundo a lenda, eles atenderam a um chamado de Buda e são listados de acordo com sua ordem de chegada. O revéillon local, por assim dizer, ocorre da noite de sábado para o domingo. A data sempre coincide com a lua nova e as comemorações chegam a durar 15 dias.

O Viagem&Aventura acompanhará de perto as comemorações em Hong Kong e contará tudo a você, aqui neste blog. Para ter um gostinho da festa antecipado, seguem algumas imagens dos prepativos mundo afora.

Árvores com lâmpadas coloridas nas festividades de Kuala Lumpur. Foto Bazuki Muhammad/Reuters

Dançarino da ópera chinesa durante comemorações em Valletta, Malta. Foto Darrin Zammit Lupi/Reuters