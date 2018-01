Primavera no Hemisfério Norte

Apesar de a primavera ter chegado oficialmente ao Hemisfério Norte no dia 20 de março, o rigoroso inverno se estendeu bastante desta vez. O resultado é que só nas últimas semanas a primavera começou a dar as caras. Sai a neve e entram as cores. Os cenários ganham nova roupagem, os campos exibem sua vitalidade. Muitos dizem que a primavera é a melhor época para se viajar pela Europa, Ásia e pelos Estados Unidos. As fotos da galeria abaixo dão uma ideia dos motivos.

