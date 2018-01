Primeira noite antes de ingressar no Caminho

Lembro até hoje do primeiro casal de zebras que vi na vida, ao cruzarem a estrada no Quênia, em 2008. E jamais esquecerei a primeira dupla de peregrinos que avistei hoje no Caminho de Santiago, às margens da estrada que liga Pamplona, na Espanha, até Saint Jean Pied de Port, na França. Estranha sensação de amanhã virar um ser daqueles.

Mais adiante, Juan, nosso excelente e simpático taxista, nos levou ao trailer de Fermin, um amigo apaixonado por história, que nos contou causos da Segunda Guerra Mundial enquanto servia refrescos e cafés com leite. Peregrinas americanas, coreanas e uma chilena descansavam. Felizes.

O peso da mochila da chilena nos fez perceber o quanto de nossos equipamentos poderiam ser temporariamente abandonados enquanto subiremos os Pireneus nos próximos dois dias. Juan nos ajudou a deixar as coisas num hotel de Roncesvales, onde Martin Sheen filmou The Way. Amanhã pegaremos.

Neste instante escrevo do confortável albergue Ultreya, em SJPP, enquanto um dos meus seis companheiros de quarto ronca suavemente. Ops, parece que são dois. Melhor fechar os olhos e tentar entrar no tom. Boa noite.