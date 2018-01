Profissão antiga, museu novo

AMSTERDÃ

A capital holandesa continua a fazer jus à fama de vanguardista. Semana passada, foi inaugurado em Amsterdã o primeiro museu da prostituição de que se tem notícia. Fica, obviamente, no Red Light District, famoso pelas 900 profissionais que se exibem em suas 276 vitrines. Por 7,50 euros (R$ 24,50), ganha-se acesso aos bastidores dessa rotina no Red Light Secrets – Museum of Prostitution.

A ideia, diz Ilonka Stakelborough, criadora da Fundação Gueixa, que protege os direitos dessas profissionais, é “dar ao público uma visão do mercado do sexo, sem idealizações românticas nem estigmas”. E fornecer informação sobre o tráfico de mulheres e denunciar cafetões.

Dá para se colocar na vitrine, ver um documentário sobre a profissão, uma mostra sobre a evolução do vestuário das prostitutas desde 1929… Ao final, você pode revelar suas fantasias e pecados num confessionário. / COM EFE