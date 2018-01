Qual a fórmula do hotel perfeito?

Então chegou a hora de você escolher o hotel das suas férias. Há muitas ótimas opções de nível semelhante, que atenda seu critério de preço no destino em questão. O que faria a diferença na hora de privilegiar esta a àquela hospedagem?

O site de reservas Hoteis.com usou sua plataforma para descobrir “a fórmula do hotel perfeito” – ou seja, o que pesa mais para os hóspedes na hora de fazer a reserva. Trata-se, de fato, de uma fórmula matemática: D25 + L35 + C10 + Pr2 + T + Cf + A7 + P + W + ½B = Hotel perfeito

Se você é de Humanas como eu, ou não entendeu patavinas do que é esse monte de número e letras aí em cima, eu explico.

D, por exemplo, é a disponibilidade e cordialidade dos funcionários. O número ao lado significa que esse item é 25 vezes mais importante do que o Wi-Fi grátis, por exemplo (representado na fórmula como W).

A limpeza (L) é 35 vezes mais importante do que o nível de tranquilidade nos quartos (T) ou a inclusão do café da manhã (Cf) na estada. Já o conforto (C) e as camas oferecidas são 10 vezes mais importantes do que a presença de piscina (P).

Entre a localização (A) e os preços (Pr), o primeiro tem mais importância, já que está multiplicado por 7, enquanto os preços têm peso 2 na fórmula. As bebidas disponíveis no frigobar (B) têm pouca importância na hora da escolha.

O hotel perfeito, portanto, somaria todas essas qualidades. E isso significa que um atendimento atencioso faz toda diferença: não adianta ter um belo café da manhã ou a piscina dos sonhos se os funcionários são mal-educados. Uma infraestrutura simples, mas limpa, também faz diferença para os hóspedes.

Como chegou-se a essa conclusão?

O site analisou 5 milhões de avaliações de clientes que usaram a plataforma para reservar sua hospedagem em 2016. Foram extraídas as 500 palavras-chave mais utilizadas nesses comentários e, em seguida, foram analisadas as 148 milhões de frases que continham essas palavras. Foi assim que o especialista em psicologia do consumidor Simon Moore, que liderou a pesquisa para o grupo, calculou a fórmula.

E para você? O que é mais importante na hora de escolher a hospedagem? Conte pra gente na pesquisa abaixo.