Vamos publicar no dia 11 de janeiro um guia com as 50 melhores praias do Brasil e gostaríamos de saber qual será o seu destino neste verão. Já está com o roteiro definido? Tem dicas quentíssimas ou fotos? A praia mais votada terá destaque especial no nosso Guia Praias.

Qual é a sua praia? Conte para a gente.