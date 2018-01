Quando o Jazz toma conta de Paraty

Bruna Tiussu

Quando falo para alguém que minha estadia aqui em Paraty terminará na sexta-feira, poucos acreditam. Ou lançam aquele olhar de reprovação. Pois quem é que se planeja para deixar a cidade exatamente no dia em que vai começar um dos grandes eventos do calendário anual?

A badalação em questão é o Bourbon Festival, que traz grupos de jazz, blues e soul ao centro histórico de Paraty. Bastou terminar a Festa do Espírito Santo, no domingo, para o evento estar na boca de todos por aqui – locais e turistas também. Oficialmente, o festival começa apenas na noite de sexta-feira, dia 17, mas os primeiros sinais dele já estão bem evidentes.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mutirão para montar toda a estrutura do festival. Fotos: Bruna Tiussu/AE





Mais gente na rua, restaurantes mais concorridos, pousadas sem vaga alguma para o fim de semana (o que pôs por água abaixo minha ideia de estender a visita…), trabalhadores montando as enormes estruturas que abrigarão os shows, sempre gratuitos. Tudo tem que estar devidamente adequado para receber astros como o multi-instrumentalista Richard Bona, de Camarões, Funk como Le Gusta, o grupo multiétnico Playing for Change (pela primeira vez no Brasil), Erica Falls, diretamente de New Orleans, nos Estados Unidos, entre outros.

Mais que isso, o jazz já está se tornando a trilha sonora das ruelas de Paraty. Com instrumentos em mãos, grupos locais começaram suas passeatas pelo centro histórico, alegrando as tardes de quem por aqui passeia e dando uma palhinha do que será visto no fim de semana.

Jazz pelas mãos de grupos locais. Até parece que o Bourbon Festival já começou…