Quartas de final da Copa: ponte aérea tem cardápio de países classificados

Definidos os confrontos das quartas de final da Copa, os voos da Avianca na ponte aérea vão homenagear as seleções classificadas no cardápio servido a bordo, de amanhã (2 de julho) até o dia da final (13).

Não espere refeições super elaboradas – afinal, estamos falando de comida de avião e de ponte aérea, um voo de cerca de 50 minutos entre os aeroportos Santos Dumont, no Rio, e Congonhas, em São Paulo. O que a empresa vai servir são lanches tradicionais.

Veja o cardápio, não sem notar duas curiosidades: ao montar o menu, a empresa não teve coragem de apostar na desclassificação do Chile (perdeu do Brasil nos pênaltis, 2 deles, 3 nossos) e do México (perdeu de 2 a 1 para a Holanda); e, no momento em que este texto é escrito, Estados Unidos e Bélgica ainda disputam a última vaga nas quartas, mas a Avianca nem incluiu o país europeu em seu cardápio. Será que a Avianca é pé quente?

Voos que partem do Rio de Janeiro (SDU) para São Paulo (CGH) após 11h00:

2 e 3 de julho – empanada (Chile)

4 e 5 de julho – burritos de frango (México)

6 e 7 de julho – pão com linguiça (Colômbia)

8 e 9 de julho – croquete de carne com mostarda (Holanda)

10 a 13 de julho – croque monsieur (França)

Voos que partem de São Paulo (CGH) para Rio de Janeiro (SDU) após 11h00:

2 e 3 de julho – empanada (Argentina)

4 e 5 de julho – hambúrguer (Estados Unidos)

6 e 7 de julho – croissant de queijo (França)

8 e 9 de julho – empada de carne seca (Brasil)

10 a 13 de julho – cachorro-quente (Alemanha)