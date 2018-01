Quatro mirantes para ver Lisboa do alto

Pequenina e fácil de ser explorada, Lisboa foi erguida entre sete colinas. Os portugueses trataram de aproveitar esses espaços para observar a cidade do alto de vários ângulos – repare quantas placas turísticas indicando “miradouros” surgem em uma simples caminhada. Prepare a máquina fotográfica.

Mirantes de Lisboa Adriana Moreira/Estadão Mirante de São Pedro de Alcântara Turistas no mirante de São Pedro de Alcântara, em Lisboa: vista grátis Turistas no mirante de São Pedro de Alcântara, em Lisboa: vista grátis

Castelo de São Jorge no fim de tarde visto a partir do mirante de São Pedro de Alcântara, em Lisboa

Elevador de Santa Justa, de 1902: para subir e descer paga-se 5 euros, mas as filas são grandes

Do alto do Castelo de São Jorge - na verdade, uma fortaleza medieval - é possível ver a capital portuguesa de vários ângulos

O Rio Tejo visto do alto do Castelo de São Jorge

Neste mirante, o restaurante Noobai oferece um espaço charmoso para bebericar ao pôr do sol

Castelo de São Jorge. O castelo não é bem um castelo, mas uma fortaleza. Ela já existia no século 11, e sofreu diversas modificações ao longo dos séculos, especialmente depois do terremoto de 1755. Caminhar pelas bordas estreitas da construção, entre escadas irregulares, proporciona vistas distintas e encantadoras (há até alguns pavões por lá). Entrada 8,50 euros.

Elevador de Santa Justa. Inaugurado em 1902, liga a Rua Santa Justa, na Baixa, ao Largo do Carmo. Para subir e descer paga-se 5 euros, mas prepare-se: as filas são gigantescas. Mais aqui.

São Pedro de Alcântara. O meu favorito. Vá no fim da tarde para ver a cidade se iluminar com o dourado do pôr do sol. O Castelo de São Jorge está logo à frente, criando uma panorâmica perfeita. Grátis.

Santa Catarina. Localizado no Bairro Alto, oferece a oportunidade de tomar uma cervejinha e petiscar no Noobai enquanto admira a cidade. Subindo com o Ascensor da Bica você desembarca bem pertinho do mirante.