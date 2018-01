Que tal um churrasquinho de cabeça de cordeiro?

Gabriel Pinheiro / DURBAN

É impossível ficar indiferente à culinária sul-africana. A mistura de diversas influências orientais e ocidentais criou um caldeirão único de sabores que pode surpreender muito a quem chega. Em Durban, o curry está na maioria dos pratos. A grande quantidade de indianos que veio para região explica o menu local. Pimenta com limão, gengibre das mais diversas formas e temperos agridoces inimagináveis para um brasileiro podem ser encontrados em uma volta rápida pelas ruas do centro, que às vezes ficam impregnadas por estes aromas característicos.

Carne vermelha é item fundamental dos cardápios. Se você é um entusiasta e imaginou uma bela picanha, pense de novo: prato nobre é um bom cordeiro, temperado com muito curry. E dá-lhe água para acompanhar.

Na Cidade do Cabo, na comunidade de Langa, a cerca de 15 minutos do centro, você pode ter uma experiência bem diferente com a carne do animal. Lá, as mulheres assam cabeça de carneiro na rua. “Todos amam, ricos e pobres. É delicioso”, garante um morador local. O cheiro do “churrasquinho” de smiley – assim chamado por eles graças à feição sorridente do bicho – fica impregnado em você em pouco tempo. O preço está em conta: 50 rands, aproximadamente R$ 10. “Com bastante carne”, diz outro. Para aguentar em frente à fogueira, nada de protetor solar: as mulheres passam somente pó de carvalho e água em seus rostos. Mas, pela tradição, elas não comem a iguaria, permitida apenas a homens e crianças.

Este repórter ficou tentado a experimentar o prato, mas confesso: olhar aquelas pilhas de cabeças amontoadas no chão fez a vontade passar. Em Durban, encontrei os smileys limpos, vendidos em mercados municipais por 20 rands a mais. O que já é de se pensar. Quem me acompanha à mesa?

