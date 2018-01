Foto: Arquivo Pessoal

Juliano Fatio fez o que muita gente gostaria: traçou um plano de viagem pela Europa, África e Ásia, a ser percorrido em três anos. Em junho, esteve no Marrocos. “Presenciei uma tempestade em pleno Deserto do Saara. O resultado foi este arco-íris, que merece ser compartilhado com os leitores”, diz.