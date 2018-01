Para Walquiria Oliveira Virgílio, o Salar do Uyuni é um lugar único no mundo. “A Ilha do Pescado e o Hotel de Sal são os principais pontos de visitação. Na época das chuvas, ele fica alagado e é possível tirar fotos surreais como esta.”

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.