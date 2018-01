Refúgio para quem não tem samba no pé

Como já dizia uma música, tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Mas essa é uma tarefa quase impossível em meio ao agito do Carnaval. Se você quer aproveitar esses dias justamente para desacelerar, uma boa pedida é o Retiro de Meditação e Nobre Silêncio do Templo Zu Lai.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Localizado em Cotia, pertinho da capital, o maior templo budista da América Latina é um oásis de tranquilidade. Apenas a entrada já traz uma sensação de paz. São belos edifícios no clássico estilo dos palácios chineses cercados por imensos jardins com estátuas gigantes de Budas.

Durante o dia, são várias sessões de meditação, de 50 minutos cada, realizadas em um grande salão ou nos belos jardins. Práticas de tai chi chuan intercalam a prática da meditação. As refeições são estritamente vegetarianas.

Um aviso: atingir o Nirvana não é tão fácil assim. Tudo, absolutamente tudo, é feito no mais absoluto silêncio. A rotina no templo é monástica e a disciplina, bastante rígida. Às seis horas, é hora de pular da cama. É preciso ajudar também na limpeza e conservação das dependências. E para se desconectar mesmo do mundo exterior, são proibidos aparelhos eletrônicos e celulares. O retiro, aliás, é destinado a pessoas que já fazem meditação regularmente.

Para a mestra Miao Duo, o silêncio é um meio de interiorização. “A meditação está em tudo. A prática traz mais calma, equilíbrio e sabedoria”, explica com seu forte sotaque chinês.

O valor do retiro é R$ 200 e inclui alojamento e alimentação. São 100 vagas, metade para homens e metade para mulheres. As inscrições vão até 8 de fevereiro. Mais informações no (11) 4612-2895 ou www.templozulai.org.br