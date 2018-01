Relembre Paco de Lucía nas tardes de flamenco em Sevilha

Fábio Vendrame

Duas semanas atrás, a repentina morte de Paco de Lucía, um dos maiores nomes da música espanhola em todos os tempos, soou para os fãs do flamenco como uma seguiriya, talvez o mais lamurioso dos palos que conformam a espinha dorsal do ritmo consagrado na Andaluzia. Ali, no sul da Espanha, muitos tablados continuam a estremecer ao som de tamancos, cordas, palmas e voz.

Em Sevilha, capital andaluz, isso acontece sem falta ao menos duas vezes por dia na Casa de la Memoria, às 19h30 e às 21 horas, no evento Una Tarde de Flamenco. As apresentações são para uma plateia limitada, sem microfones ou amplificadores. Os ingressos custam 16 euros e só são vendidos no local: Calle Cuna, 6, centro.