Repórter do ‘Viagem’ ganha prêmio sobre Europa

Pelo terceiro ano consecutivo, o suplemento Viagem, que circula às terças-feiras no Estado, foi premiado pela Comissão Europeia de Turismo (CET), órgão que tem o objetivo de promover destinos europeus pelo mundo. O repórter Felipe Mortara venceu na categoria “Reportagem Revelação”, uma premiação especial destinada a profissionais com menos de 32 anos.

Para o jornalista, foi uma surpresa, já que ele não se inscreveu no concurso, que está na 25.ª edição. Segundo os organizadores, uma reportagem sobre a Suíça, publicada em 25 de março de 2014, motivou sua indicação.

A decisão, de acordo com a CET, se deu em razão do “conjunto do trabalho”, ou seja, de todo material publicado por ele no Viagem – incluindo reportagens sobre destinos de fora da Europa. Outros oito jornalistas brasileiros venceram em categorias distintas. O prêmio será uma viagem à Espanha, em data a ser definida.

Reportagem sobre a Suíça motivou indicação do repórter

Em 2013, a editora do Viagem, Adriana Moreira, foi premiada com Fábulas Reais, uma reportagem sobre a Rota dos Contos de Fadas na Alemanha. O trajeto, de Hanau, onde nasceram os irmãos Grimm (criadores de contos como Rapunzel e Bela Adormecida, entre outros), até Bremen, é repleto de referências às fábulas.

Com uma abordagem mais artística, o Viagem venceu em 2012 com a reportagem Pintura Viva. O ilustrador Carlinhos Müller percorreu Berlim, na Alemanha, e Viena, na Áustria, e recriou os cenários por onde passou em aquarela. Os desenhos publicados viraram exposição no Club Transatlântico, em São Paulo.