Requinte e tradição em Bal Harbour

Bruna Tiussu

Lá no começo da década de 1940, quando não havia quase nada em Bal Harbour, esta pequena cidadezinha colada ao norte de Miami Beach (que a maioria dos turistas pensa ser apenas um bairro de Miami), o Sea View foi o primeiro hotel a ser constrúído na beira do mar, como em um ato visionário de seu proprietário.

Em estilo europeu, é aquele tipo de hotel clássico desde o hall de entrada, com poltronas, carpetes e lustres belíssimos, até os detalhes dos quartos, como o design das portas e as varandas enormes que dificilmente encontramos em edifícios modernos. Sim, ele é old fashioned, mas no bom sentido. Tanto que possui uma enorme sala de música, com dois belíssimos pianos à disposição dos hóspedes. E, na parte externa, um snack bar que funciona das 8 às 16 horas na alta temporada. Basta por os pés ali para se sentir de volta aos anos 1950, pedindo por um milk-shake em uma lanchonete tipicamente americana.

Lustres e móveis clássicos compõem o hall de entrada do hotel. Foto: Bruna Tiussu/AE

Em uma de suas reformas, o antigo closet de um dormitório (gigante, por sinal) foi transformado em cozinha. Foto: Bruna Tiussu/AE





Ainda na área de lazer, ao redor da piscina, o hotel conta com inúmeras cabanas ao estilo Key-West. Feitas para uma família se sentir confortável e aproveitar o sol quente da Flórida, têm cadeiras, frigobar, banheiro e ducha particulares – elas podem ser reservadas para o dia.

Um banho de mar, as cabanas para se sentir em casa e a mais que refrescante piscina. Foto: Bruna Tiussu/AE

Se planeja visitar o destino até o fim de outubro, confira a promoção do Sea View, onde você reserva três noites e ganha a quarta como brinde, com café da manhã incluído. Um hotel mais que tradicional, com serviço impecável, que vale a pena ser testado.