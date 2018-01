Réveillon: ainda dá tempo de viajar

Bateu um comichão viajante, arrumou folga da última hora, sobrou um trocado do décimo terceiro, deu aquela vontade súbita de participar da maior festa de réveillon do País? Ainda dá tempo de pegar a estrada para ver a virada fora de casa. Veja sugestões em ordem alfabética, divididas em pacotes nacionais (com transporte e hospedagem) e internacionais (idem). Também separamos as opções de hotéis que têm quartos vagos para o período do réveillon e tópicos especiais para os queridinhos Rio e Buenos Aires.

Pacotes nacionais

Bonito: R$ 4.176, saídas em 28, 29 ou 30 de dezembro. Inclui 4 noites de hospedagem com café, aéreo e passeios. TAM Viagens

Fortaleza: R$ 2.560, 7 noites com café e city tour. Saída em 28/12. Friends in the World

Fortaleza: R$ 4.990, saída em 28/12. Inclui aéreo, 7 noites de hospedagem e meia pensão. Visual

Ilha Grande: R$ 1.670, de 29/12 a 2/1, com meia pensão, transporte rodoviário e passeios. Filhos da Terra

Natal: R$ 2.250 por pessoa. Saída em 31/12. Inclui 7 noites com café, aéreo, festa de réveillon e passeios.Nascimento

Salvador: R$ 1.420. Com aérea, 7 noites com café e passeio. Nascimento

Vale das Ostras-Eldorado: R$ 1.050, com transporte, hospedagem, refeições e passeios. Filhos da Terra

Vitória: R$ 1.528, Saída em 30/12. Duas noites com café, passeios e 1 ingresso para festa de réveillon. TAM Viagens



Pacotes internacionais

Dubai: US$ 3.025 por pessoa, com aéreo, 6 noites de hospedagem e passeio. Soft Travel

Madri e Barcelona: US$ 1.862. Saída em 30/12. Inclui aéreo e 6 noites de hospedagem. Soft Travel

Orlando: US$ 2.769, por pessoa. Com aéreo, 11 noites de hospedagem e carro alugado. Saída em 30/12. Soft Travel

Orlando: US$ 3.610 por pessoa, com aéreo e 9 noites de hospedagem. Inclui tour de compras e ingressos para parques. MKTravel

Paris: US$ 1.998 por pessoa, aéreo e 6 noites com café. Saída em 30/12. Soft Travel

Paris: 3.170 euros (cerca de US$ 4.130) pela parte terrestre, mais US$ 1.900 de aéreo, para casal. De 29/12 a 3/1. Inclui hospedagem e réveillon em cruzeiro pelo Rio Sena. Da Tereza Ferrari

Santiago: US$ 1.040 por pessoa, com aéreo, 3 ou 4 noites de hospedagem e café, saídas em 29, 30 ou 31/12. Agaxtur

Santiago: US$ 1.265 por pessoa, com aéreo, 5 noites de hospedagem com café e passeios. Saída em 30/12. Terra Mater



Só Rio (hotéis)

Ipanema Plaza: R$ 4.500 para casal, de 30/12 a 2/1

Transamérica Prime Barra: R$ 630 o casal



Só Buenos Aires

US$ 763: por pessoa, com aéreo, 3 noites de hospedagem e café. Saída em 30/12. New Age

US$ 848: por pessoa, com aéreo e 3 ou 4 noites com café. Saídas dias 29, 30 ou 31/12. Agaxtur

US$ 983: aéreo, hospedagem com café e city tour. De 28/12 a 3/2. Tia Augusta

US$ 1.082: inclui aéreo, hospedagem e city tour, de 31/12 a 4/1. Giampá

US$ 1.014: por pessoa, saída em 28/12. Inclui 4 noites de hospedagem com café, aéreo e city tour. MKTravel



Hotéis

Amparo: Canto da Floresta, R$ 3.800 para duas pessoas o pacote de 4 noites, a partir de 29/12

Aracaju: Quality Hotel, R$ 479 a diária para o casal, com café, festa e open bar no réveillon

Aracaju: Radisson, R$ 769 para duas pessoas, com café

Atibaia: Bourbon, diária de R$ 828 por pessoa, com pensão completa

Búzios: Pérola Design Hotel, diária desde R$ 1.015, com café e ceia de réveillon

Campos do Jordão: Hotel Toriba, R$ 6.625 para casal, de 27/12 a 1º/1. Inclui pensão completa e festa de réveillon

Cunha: Pousada Barra do Bié, R$ 1.647 duas diárias para casal, de 30/12 a 1º/1. Com café e ceia.

Foz do Iguaçu: Bourbon, R$ 630 por pessoa, com café e jantar

Gramado: Saint Andrews, R$ 6.885 o pacote de 3 diárias para casal. Inclui ceia de réveillon

Itacuruçá: Hotel Pierre, R$ 1.900 o pacote com duas diárias

Maceió: Ponta Verde, R$ 1.350 por pessoa o pacote de 4 diárias, desde 28/12. Inclui café e ceia de réveillon

Mairiporã: Unique Garden, R$ 4.720, duas diárias para casal, de 30/12 a 1º/1. Inclui refeições e jantar de réveillon.

Manaus: Tropical Manaus, uma diária no dia 31/12, desde R$ 628, com café e ceia de réveillon

Monte Verde: Pousada Moinho Velho, R$ 1.260 o pacote de 3 diárias para duas pessoas, com café e festa de réveillon

Niterói: Quality Hotel, R$ 1.629 o pacote de 3 noites por pessoa (com check-in em 29, 30 ou 31/12). Inclui café e festa de réveillon

Paraty: Pousada Porto Imperial, R$ 4.140 para casal, com café. De 29/12 a 2/1

Recife: Transamérica Prestige Beach Class, diária a R$ 550 para casal, com café. Inclui jantar e open bar na noite de 31/12

Vila Velha: Transamérica Classic Pasárgada, R$ 329 por pessoa



Outras sugestões

Ilhabela, no litoral paulista, tem um site bem organizado para pesquisar opções de hospedagens que ainda têm vaga. Nos hotéis e pousadas, os valores para o período do réveillon variam de R$ 200 (uma noite) a R$ 2 mil (pacote de seis noites). Os campings têm opções de três diárias por R$ 190. Consulte na página da Associação Comercial e Empresarial de Ilhabela.

Para passar a virada em alto mar, os navios Splendour of the Seas e Vision of the Seas, da Royal Caribbean, ainda têm cabines disponíveis nas saídas de 30/12, a partir de Santos. Pacotes de 8 noites custam desde R$ 4.620 por pessoa cabine dupla com varanda (o 2º passageiro viaja gratuitamente). O Splendour segue para Argentina e Uruguai; o Vision, para os litorais de São Paulo e Rio.