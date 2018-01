Rio de Janeiro

SA-SA-ÇARICANDO

Me Beija que Sou Cineasta, Simpatia É Quase Amor, Monobloco, Cordão do Boitatá e o tradicionalíssimo Cordão do Bola Preta voltam às ruas do Rio em um frenesi que deve reunir mais de 5 milhões de foliões, segundo projeção da Riotur. Este ano, contudo, haverá 26 blocos a menos em relação ao ano passado – serão 466 contra os 492 de 2013. Na Marquês de Sapucaí, as escolas de samba do Grupo Especial desfilam no domingo (2) e na segunda-feira (3). Ainda há (poucos) ingressos disponíveis. Informações pelo telefone: (21) 2233-8151. A seguir opções de hospedagem no Rio:

[galeria id=9280]

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sheraton – No Leblon, tem piscinas com vista para o mar e área para crianças com recreadores. Diária desde R$ 1.182 em quarto duplo, com café. Mínimo quatro noites.

Golden Tulip Continental – Quatro noites custam desde R$ 4.620 em apartamento duplo, com café da manhã.

Ipanema Plaza Hotel – No pedaço mais animado da região, a Farme de Amoedo. Quatro noites por a partir de R$ 5 mil em quarto duplo, com café.

Marbella Barra Hotel – Fica na Barra da Tijuca e quem quiser curtir o carnaval terá traslados à disposição. Quatro noites saem desde R$ 1.650 em quarto duplo, com café da manhã.

Mirasol Copacabana – Cinco noites saem por a partir de R$ 3.326 em apartamento duplo, com café da manhã e Wi-Fi. A duas quadras da orla.

Rio Othon Palace – Quatro noites custam a partir de R$ 5.330 em quarto duplo, com café da manhã. Na Avenida Atlântica, de frente para o mar.

Santa Teresa – Quatro noites custam a partir de R$ 7.400 em apartamento duplo, com café. Relais & Chateaux no charmoso bairro de Santa Teresa.

DEVAGAR, DEVAGARINHO

No estilo “vamos fugir”, opções para quem não quer confete nem serpentina.

[galeria id=9282]

La Pedrera – Cinco noites desde R$ 3.650 em quarto duplo, com café da manhã. Em Búzios, tem spa com ofurô e hidro, piscina, restaurante e bar.

Vila d’este – Cinco noites saem por a partir de R$ 3.951 em acomodação dupla, com café da manhã. Em Búzios, tem piscina climatizada com borda infinita e Wi-Fi livre.

Pousada Golfinho Azul – Quatro noites desde R$ 1.800 para dois, com café – cortesia para crianças de até 6 anos. Em Cabo Frio, opção à concorrida Búzios.

Pousada Tankamana – Cinco noites com café da manhã custam a partir de R$ 2.490 em apartamento duplo. Fica em Itaipava, região serrana, e tem sauna com piscina de água natural, sala de cinema, trilhas e horta orgânica. Nos chalés, ofurô e hidro.

Reserva Aroeira – Cinco noites desde R$ 2.980 em quarto duplo, com café da manhã. Chalés com hidro. Fica em Piraí, cidadezinha de 25 mil habitantes no Vale do Paraíba fluminense.

Solar do Império – Diárias por a partir de R$ 522 para duas pessoas, com café da manhã – cortesia para crianças de até 5 anos. Ocupa dois prédios tombados em Petrópolis.

Mauá Brasil – Quatro noites desde R$ 4.400 em acomodação para duas pessoas, com café da manhã. Em Visconde de Mauá, na Serra da Mantiqueira.